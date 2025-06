TFA sostegno X ciclo ecco chi non svolgerà la prova preselettiva ma accederà direttamente alla prova scritta

Se stai preparando il TFA sostegno X ciclo 160, una novità importante riguarda alcuni candidati che non dovranno affrontare la prova preselettiva. Grazie al Decreto n. 436 del 26 giugno 2025, i candidati con almeno tre anni di servizio specifico negli ultimi dieci anni potranno accedere direttamente alla prova scritta e, superandola, anche a quella orale. Scopri se rientri in questa categoria e come ottimizzare la tua preparazione.

No prova preselettiva ma sì prova scritta (e prova orale per chi la supera) per candidati con tre anni servizio sostegno specifico per il grado negli ultimi dieci. E' la norma che si reitera nel Decreto n. 436 del 26 giugno 2025 per l'avvio del TFA sostegno X ciclo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

