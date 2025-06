Tfa sostegno X ciclo e Corsi Indire | si parte! Tutte le info utili QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Venerdì 27 luglio alle 14 | 30

Sei una futura specialista o specializzando nel sostegno? Non perdere le ultime novità sui bandi Tfa Sostegno X ciclo e Corsi Indire, ora finalmente aperti! Due procedure attese da migliaia di candidati pronti a fare il grande passo. Ti aspettiamo venerdì 27 luglio alle 14:30 per il QUESTION TIME live con Cozzetto di Anief, dove risponderemo a tutte le tue domande. Preparati al meglio e scopri come orientarti tra le opportunità in arrivo!

Corsi Indire (triennalisti e abilitati estero) e Tfa Sostegno X ciclo. In due giorni sono stati pubblicati gli avvisi e i decreti di indizione di due procedure per la specializzazione sul sostegno molto attese da migliaia di aspiranti.

Tfa Sostegno IX ciclo: balli di fine corso e le polemiche social - Con l'arrivo della conclusione delle lezioni del Tfa Sostegno IX ciclo, festeggiamenti tra balli e brindisi si intrecciano a polemiche sui social.

Corso Indire/Università sostegno triennalisti: confermata l'esclusione (al momento) del 2024/25; Percorsi sostegno 2025 Indire, lezioni online da fine luglio salvo imprevisti. Esami in presenza nelle sedi decentrate; L'Università di Padova ha pubblicato un avviso riguardante i corsi INDIRE e il TFA sostegno X ciclo.

Corso Indire/Università sostegno: confermata l’esclusione (al momento) del 2024/25 - 6 del DL 71/2024 convertito nella Legge 106 del 29 luglio 2024, rivolto a docenti con tre anni di servizio s ... Si legge su orizzontescuola.it

Corsi sostegno INDIRE, come fare la domanda passo dopo passo. QUESTION TIME con Quattrocchi. LIVE alle 12:30 - C'è tempo fino all'8 luglio (ore 17:00) per inoltrare la domanda per i corsi sostegno INDIRE (abilitati estero e triennalisti).