TFA Sostegno X ciclo dove si attiveranno i corsi universitari Analisi dettagliata della distribuzione dei 35.784 posti Distribuzione regionale e specializzazioni territoriali

Se sei interessato al prossimo ciclo TFA Sostegno, scopri come i 35.784 posti siano distribuiti in modo capillare su tutto il territorio italiano, garantendo opportunità nelle diverse regioni e specializzazioni territoriali. Il decreto ministeriale n. 436/2023 apre le porte a questa vasta offerta formativa, con dettagliata analisi regionale e delle specializzazioni. Vuoi conoscere tutti i dettagli sulla distribuzione e le possibilità di formazione? Continua a leggere per scoprire come accedere a questa importante occasione.

Il decreto ministeriale n. 436 del 26 giugno autorizza l'avvio del X ciclo TFA Sostegno con una distribuzione capillare di 35.784 posti su tutto il territorio nazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

TFA sostegno: 30.000 posti per il X ciclo. Ecco la distribuzione per regione e grado, si attende il decreto per i bandi - Se sei interessato a intraprendere il percorso di specializzazione TFA sostegno, questa notizia è fondamentale: sono disponibili 30.

