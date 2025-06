TFA Sostegno X ciclo 35.784 posti prove dal 15 al 18 luglio | ecco il DECRETO ministeriale scarica PDF

Se sei interessato al TFA Sostegno per il ciclo 35784 posti, non perdere le ultime novità! Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha appena pubblicato il decreto ministeriale n. 436, che autorizza l'avvio del X ciclo TFA Sostegno per l'anno accademico 2024/2025. Le prove si svolgeranno dal 15 al 18 luglio. Scopri tutti i dettagli scaricando il PDF completo e preparati al meglio per questa importante opportunità.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato oggi il decreto ministeriale n. 436 che autorizza l'avvio del X ciclo TFA Sostegno per l'anno accademico 20242025. L'articolo TFA Sostegno X ciclo, 35.784 posti, prove dal 15 al 18 luglio: ecco il DECRETO ministeriale scarica PDF . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

