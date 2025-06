TFA sostegno X ciclo 2024 25 | le pagine ufficiali delle Università in aggiornamento

Sei un aspirante docente di sostegno e desideri conoscere tutte le novità per il ciclo 2024/25? Le università stanno aggiornando le proprie pagine ufficiali con le informazioni più recenti, in attesa del decreto ministeriale che definirà i posti disponibili e la ripartizione tra le istituzioni. Rimani aggiornato e preparati al meglio: ecco tutto ciò che devi sapere sul TFA sostegno per il nuovo anno accademico.

Il TFA sostegno X ciclo per l’anno accademico 202425 è in attesa del decreto ministeriale che definirà il numero di posti disponibili e la ripartizione tra le Università partecipanti. Diverse atenei stanno già predisponendo le pagine ufficiali dedicate al nuovo ciclo di formazione, fornendo informazioni aggiornate per gli aspiranti docenti di sostegno Decreto ministeriale in . TFA sostegno X ciclo 202425: le pagine ufficiali delle Università in aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

