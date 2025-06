Tezenis arriva Serpilli e Mbacke viene dato in prestito a Faenza

La stagione si apre con grandi mosse di mercato per la Tezenis Verona: Michele Serpilli, talento anconetano di 2 metri, si unisce alla squadra in un accordo biennale, mentre Falilou Mbacke prende il volo verso la Serie B, in prestito a Faenza. Una strategia mirata a rafforzare il roster e sviluppare i giovani talenti, puntando a risultati ambiziosi. La squadra pronta a scrivere nuovi capitoli di successo, inizia così un percorso entusiasmante.

