Terzo mandato Tajani | da bocciatura nessun problema in maggioranza

Il dibattito sul terzo mandato di Tajani non scuote la stabilità della coalizione di centrodestra. Mentre alcuni osservatori temono tensioni tra Forza Italia e Lega, i leader ribadiscono che l’unità del blocco si fonda su solide intese politiche e non su singoli incarichi. In un contesto in cui le riforme di rilievo sono al centro dell’agenda, la coesione appare più forte che mai. E tutto lascia pensare che questa alleanza continuerà a plasmare il futuro del Paese.

Bruxelles, 26 giu. (askanews) – “Cosa succede tra Forza Italia e Lega dopo la bocciatura del terzo mandato? Non succede assolutamente nulla. Non è che il centrodestra si fonda sul terzo mandato, siamo un’alleanza politica a differenza della sinistra che a volte è un’alleanza elettorale, la nostra coalizione si basa su accordi politici, sulle questioni della giustizia, sulla riforma del premierato, sulla riforma dell’autonomia, quindi su questioni serie e importanti che riguardano sulla politica industriale, il sostegno alle imprese, la riduzione della pressione fiscale”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del pre-vertice europeo del Ppe. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

