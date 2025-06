Terzo mandato stop a emendamento Lega in commissione Affari costituzionali del Senato 5 i voti a favore 15 contrari 2 astenuti

In un clima di crescente tensione politica, la commissione affari costituzionali del Senato ha respinto l’emendamento della Lega sul terzo mandato, segnando una netta opposizione con 15 voti contrari contro soli 5 favorevoli. La proposta, legata al riordino del numero di consiglieri e assessori regionali, è stata bocciata, dimostrando ancora una volta come il dibattito politico si faccia acceso e determinante nel definire le riforme fondamentali per il territorio.

La Lega aveva presentato un emendamento legato al disegno di legge sul riordino del numero di consiglieri e assessori regionali L'emendamento presentato dal Carroccio, legato al disegno di legge sul riordino del numero di consiglieri e assessori regionali, è stato bocciato nel corso della sed.

