Terzo mandato respinto l' emendamento Lega Dove si spinge il Pd

Il tentativo della Lega di spianare la strada al terzo mandato dei governatori è stato bocciato in Commissione Affari Costituzionali del Senato, un esito ampiamente previsto nel contesto politico attuale. La vicenda, alimentata dai distinguo di Forza Italia e Fratelli d’Italia, influisce inevitabilmente sulle future candidature per le prossime regionali in Campania e Veneto. La partita politica si fa sempre più complessa: ecco cosa c’è in gioco.

Bocciato in commissione Affari Costituzionali in Senato l'emendamento della Lega sul Terzo mandato per i governatori. Tutto previsto, dopo quanto emerso nei giorni scorsi con i distinguo di Forza Italia e Fratelli d'Italia rispetto al Carroccio, ma il caso politico inevitabilmente tiene banco visto che lo stop modifica per forza di cose anche le scelte delle candidature in vista dei prossimi appuntamenti elettorali ( Campania e Veneto in testa) tanto a destra quanto a sinistra. La proposta ha ottenuto solo 5 voti a favore: tre della Lega, uno di Italia Viva e quello delle Autonomie. I voti contrari sono stati 15.

