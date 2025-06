Terzo mandato | non passa l’emendamento della Lega La maggioranza gela i gufi dell’opposizione | Tra noi non cambia nulla

Il dibattito sul terzo mandato per i governatori si infiamma ancora, ma l'emendamento della Lega non passa e il Parlamento gela le speranze dell’opposizione. Con un risultato di 15 contrari contro 5 favorevoli e 2 astensioni, il tentativo di modificare la normativa si scontra con la realtà politica. Tra tensioni e alleanze in evoluzione, il tema rimane al centro di un acceso confronto che continuerà a caratterizzare il panorama politico italiano.

Non è passato l’emendamento della Lega sul terzo mandato per i governatori, presentato in sede di Commissione Affari Costituzionali al Senato al ddl in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali. Il governo si era rimesso al parere della Commissione. I voti contrari, secondo quanto emerso, sono stati 15, quelli favorevoli 5 (tre della Lega oltre a quelli di Autonomia e IV), 2 gli astenuti (il presidente Alberto Balboni e Domenico Matera, entrambi di FdI). Stop all’emendamento della Lega sul terzo mandato. La Lega non ha nascosto l’amarezza per l’esito del voto, che comunque era atteso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Terzo mandato: non passa l’emendamento della Lega. La maggioranza gela i gufi dell’opposizione: «Tra noi non cambia nulla»

