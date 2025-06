Terzo mandato non passa emendamento Lega | due astenuti FdI Forza Italia vota no

Il tentativo della Lega di spianare la strada al terzo mandato dei governatori si scontra con un muro di opposizione in Commissione Affari Costituzionali del Senato. Con soli 5 voti favorevoli, tra cui la Lega e altre forze, e numerosi astenuti, la proposta non passa. Un segnale chiaro delle sfide politiche e delle tensioni che attraversano il panorama istituzionale italiano, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro di questa riforma.

Non passa l'emendamento della Lega sul terzo mandato dei governatori: in Commissione Affari Costituzionali al Senato la proposta ha ottenuto solo 5 voti a favore (oltre alla Lega anche. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Terzo mandato, non passa emendamento Lega: due astenuti FdI, Forza Italia vota no

In questa notizia si parla di: lega - passa - emendamento - terzo

Alessandra Mussolini lascia Forza Italia e passa alla Lega: presto l'incontro con Salvini - Alessandra Mussolini, ex parlamentare ed europarlamentare, lascia Forza Italia e si unisce alla Lega, annunciando anche Roberto Cantiani.

Translate postL’emendamento della Lega non passa al Senato: cala il sipario sul #terzomandato Vai su X

Terzo mandato, emendamento Lega per i presidenti di Regione (che rimetterebbe in corsa Luca Zaia). Fedriga: «C'è chi vuole eliminare l'avversario per legge» Vai su Facebook

Bocciato terzo mandato, emendamento Lega non passa al Senato. Calderoli: «Amaro stop»; Stop terzo mandato, l'emendamento della Lega non passa al Senato; Terzo mandato, l’emendamento della Lega non passa al Senato.

Terzo mandato, non passa emendamento Lega: due astenuti FdI, Forza Italia vota no - Non passa l'emendamento della Lega sul terzo mandato dei governatori: in Commissione Affari Costituzionali al Senato la proposta ha ottenuto ... Riporta msn.com

L’emendamento della Lega non passa al Senato: cala il sipario sul terzo mandato - In Commissione Affari Costituzionali la proposta ha ottenuto appena cinque sì: solo il Carroccio, gruppo Autonomie e Italia Viva a favore. Secondo msn.com