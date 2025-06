Terzo mandato no a emendamento Lega

Il dibattito sul terzo mandato dei governatori si anima ancora, ma la proposta della Lega non trova terreno fertile in Commissione Affari Costituzionali del Senato. Con soli 5 voti favorevoli e 15 contrari, il tentativo di cambiare le regole si arena, segnando la quinta bocciatura consecutiva. Una sfida che riflette le complessità e le tensioni politiche attorno a questa importante questione istituzionale.

10.10 L'emendamento della Lega sul terzo mandato dei governatori non passa in Commissione Affari Costituzionali del Senato. La proposta ha ottenuto soltanto 5 voti a favore. Oltre alla Lega anche il sì di Iv e del rappresentante delle Autonomie. I voti contrari sono stati 15. Aastenuti il presidente della Commissione, Baldoni (FdI), e il senatore di FdI, Matera. E' la quinta volta che la proposta della Lega viene bocciata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

