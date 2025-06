Terzo mandato la Lega umiliata in Commissione | bocciato l’emendamento del Carroccio FdI detta l’agenda

La scena si è consumata in pochi minuti, ma la ferita per la Lega resterà aperta a lungo. Nella seduta di oggi della Commissione Affari Costituzionali del Senato, l’emendamento sul terzo mandato – presentato dal senatore veneto Paolo Tosato – è stato bocciato con 15 voti contrari, 5 favorevoli e 2 astensioni. I numeri non lasciano spazio a interpretazioni: Fratelli d’Italia ha fatto blocco contro, Forza Italia ha confermato la sua contrarietà e...

La scena si è consumata in pochi minuti, ma la ferita per la Lega resterà aperta a lungo. Nella seduta di oggi della Commissione Affari Costituzionali del Senato, l'emendamento sul terzo mandato – presentato dal senatore veneto Paolo Tosato – è stato bocciato con 15 voti contrari, 5 favorevoli e 2 astensioni. I numeri non lasciano spazio a interpretazioni: Fratelli d'Italia ha fatto blocco contro, Forza Italia ha confermato la sua contrarietà e l'isolamento della Lega è stato certificato da un voto che suona come una sentenza politica. L'epilogo di una battaglia lunga e mal condotta. L'emendamento era stato inserito all'interno del ddl "Assessori regionali", un provvedimento tecnico che nulla aveva a che fare con la normativa sul limite dei mandati.

