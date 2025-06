Terzo mandato Italia Viva vota a favore Paita | Nessuna frattura col centrosinistra

La legge sul terzo mandato, un tema caldo e divisivo, sembra aver preso una pausa dal centro dell’attenzione politica. Italia Viva, con Matteo Renzi in prima linea, ha deciso di votare a favore di Paita, confermando che non c’è nessuna frattura con il centrosinistra. Oggi, 26 giugno, questa decisione segna un nuovo capitolo, lasciando spazio ad altri temi cruciali per il futuro del Paese.

Tra chi ha tentato di salvare la legge sul terzo mandato c’è anche il partito di Matteo Renzi, Italia Viva. Oggi, 26 giugno, come già si prevedeva, il Terzo mandato esce ufficialmente «dal dibattito politico, almeno per un po’ ». A commentarne l’uscita è il presidente della Commissione permanente Affari costituzionali al Senato, Alessandro Balboni, dopo il voto sull’emendamento al ddl sugli assessori regionali. La legge sul terzo mandato era stata inserita in extremis in questo provvedimento, l’ultimo veicolo parlamentare ancora disponibile per cercare di farla approvare prima della pausa estiva. 🔗 Leggi su Open.online

