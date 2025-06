Terzo mandato in Senato bocciato l' emendamento della Lega

Il Senato ha respinto l'emendamento della Lega sul terzo mandato per i governatori, segnando una battuta d'arresto per uno dei cavalli di battaglia del Carroccio. La proposta, presentata nell'ambito di un ddl sulla riforma degli organi regionali, avrebbe potuto cambiare significativamente il panorama politico locale. Con questa decisione, si apre una nuova fase di dibattito e riflessione sulle regole di mandato dei leader regionali, che potrebbe influenzare il futuro della governance locale.

E' stato bocciato l'emendamento sul Terzo mandato  per i governatori, presentato dalla Lega in Senato. La proposta di modifica era stata avanzata all'esame del ddl in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali, in commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama. Viene meno, quindi, uno dei cavalli di battaglia del Carroccio, che nell'ultimo anno ha molto insistito per l'approvazione della norma. Il governo si era rimesso al parere della Commissione. Alla fine sono stati 15 i voti contrari, 5 quelli favorevoli (tre della Lega oltre a quelli di Autonomia e IV) e due gli astenuti: il presidente Alberto Balboni e Domenico Matera, entrambi di Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Terzo mandato, in Senato bocciato l'emendamento della Lega

De Luca, addio terzo mandato: emendamento della Lega bocciato al Senato - Il sogno di un terzo mandato per De Luca e Zaia si smorza definitivamente: l'emendamento della Lega, volto a permettere una nuova candidatura, è stato bocciato al Senato.

