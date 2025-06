Terzo mandato | commissione Senato respinge emendamento Lega

La battaglia sul terzo mandato dei governatori si scontra ancora con l'ostilità della Commissione Affari Costituzionali del Senato. La proposta presentata dalla Lega ha raccolto un fragile sostegno, con soli 5 voti favorevoli contro 15 contrari, evidenziando le divisioni politiche e le sfide legislative in gioco. La questione rimane aperta, lasciando spazio a ulteriori sviluppi nel dibattito sulla governance regionale e il futuro delle autonomie in Italia.

Roma, 26 giugno 2025 - Non passa l'emendamento della Lega sul terzo mandato dei governatori: in Commissione Affari Costituzionali al Senato la proposta ha ottenuto solo 5 voti a favore (oltre alla Lega anche Iv e il rappresentante delle Autonomie) e 15 contrari. Astenuti il presidente della Commissione Alberto Balboni (FdI) e il senatore di FdI Domenico Matera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Terzo mandato: commissione Senato respinge emendamento Lega

