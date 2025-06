Terzo mandato colpo di scena Paita | Nessuna frattura col centrosinistra

Il mondo politico si sorprende ancora una volta: il terzo mandato, dopo tensioni e polemiche, sembra aver trovato un equilibrio tra innovazione e collaborazione. Con la recente dichiarazione di Alessandro Balboni, che annuncia l’uscita temporanea dal dibattito, emerge un quadro complesso ma stabile, che non frattura il centrosinistra. La partita è ancora aperta, ma questa svolta potrebbe segnare un nuovo, più condiviso capitolo nel riassetto istituzionale italiano.

Il 26 giugno, come previsto, la proposta di legge sul terzo mandato è ufficialmente "uscita dal dibattito politico, almeno per un po'". Questo è quanto dichiarato da Alessandro Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali al Senato, dopo il voto sull'emendamento al disegno di legge sugli assessori regionali. La legge sul terzo mandato era stata inserita in extremis nell'ultimo provvedimento parlamentare ancora disponibile, con la speranza di approvarla prima della pausa estiva. Tuttavia, la proposta è stata bocciata, con cinque voti favorevoli (della Lega, Italia Viva e le Autonomie), 15 contrari (di tutti gli altri partiti) e due astenuti, tra cui lo stesso Balboni (Fratelli d'Italia) e il senatore Domenico Matera, anche lui di FdI.