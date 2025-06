Terzo mandato bocciato l' emendamento della Lega Zaia | Per me la partita era già chiusa

L'emendamento della Lega sul terzo mandato dei governatori, presentato in Senato, ha suscitato sorpresa e delusione tra molti. Per me, quella partita sembrava già chiusa, ma il dibattito è ancora aperto e le dinamiche politiche continuano a evolversi. La questione del limite ai mandati regionali rimane al centro dell'attenzione, con implicazioni importanti per il futuro della governance veneta e non solo.

VENETO - L?emendamento sul terzo mandato per i governatori, presentato dalla Lega in Senato (relativo al ddl sull'adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Terzo mandato, bocciato l'emendamento della Lega. Zaia: «Per me la partita era già chiusa»

In questa notizia si parla di: emendamento - lega - terzo - mandato

Ponte sullo Stretto, scontro tra Salvini e Quirinale sui controlli antimafia: la norma salta dal decreto, la Lega rilancia con un emendamento - Il dibattito sul ponte sullo Stretto si scontra con le tensioni tra Salvini e il Quirinale. La Lega ripropone con un emendamento le norme sui controlli antimafia, rcontrando le preoccupazioni del Quirinale sul rischio di indebolire i controlli ordinari.

Per approfondire, leggi qui l’articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/stop-terzo-mandato-emendamento-lega-non-passa-senato-AHK37dPB Vai su Facebook

Translate postL’emendamento della Lega non passa al Senato: cala il sipario sul terzo mandato https://msn.com/it-it/notizie/politica/l-emendamento-della-lega-non-passa-al-senato-cala-il-sipario-sul-terzo-mandato/ar-AA1Hs0mF?ocid=spr_trending&business Vai su X

È fallito l'ennesimo tentativo della Lega di introdurre il terzo mandato dei presidenti di regione; Stop terzo mandato, l'emendamento della Lega non passa al Senato; Terzo mandato, emendamento Lega non passa al Senato: cosa sarebbe accaduto col sì.

Terzo mandato, emendamento Lega non passa al Senato: cosa sarebbe accaduto col sì - Leggi su Sky TG24 l'articolo Terzo mandato, emendamento Lega non passa al Senato: cosa sarebbe accaduto col sì ... Segnala tg24.sky.it

Terzo mandato, bocciato l'emendamento della Lega - In Commissione Affari Costituzionali al Senato la proposta ha ottenuto solo 5 voti a favore. Da rainews.it