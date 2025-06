Terzo mandato bocciato in Senato l’emendamento proposto dalla Lega | solo 5 i voti a favore

In un clima politico sempre più acceso, il Senato ha bocciato l’emendamento della Lega sul terzo mandato, con soli 5 voti favorevoli e 15 contrari. Una decisione che influisce direttamente su Luca Zaia, alla fine del suo terzo mandato come presidente del Veneto. La partita politica si fa complessa, e ora il futuro del leader regionale è tutto da scrivere. Resta da capire cosa riserverà il cammino verso nuove sfide.

Ai 5 voti favorevoli al terzo mandato fanno da contraltare i 15 'no' che bocciano l'emendamento proposto dalla Lega in Senato. Il risultato delle votazioni interessa direttamente l'attuale presidente della regione Veneto, Luca Zaia, giunto alla scadenza del suo terzo mandato.

