Terzo mandato bocciato in Senato l’emendamento della Lega De Luca chiede il rinvio delle elezioni ma Giani dice no

Il tentativo della Lega di introdurre il terzo mandato per i presidenti di Regione si conclude con un sonoro fallimento. La commissione Affari Costituzionali del Senato ha bocciato l’emendamento, respingendo anche la richiesta di rinvio delle elezioni avanzata da De Luca. Con questa decisione, le speranze di modificare le norme costituzionali in materia sembrano ormai svanite, lasciando il campo aperto alle sfide politiche che attendono le imminenti consultazioni.

Terzo mandato, la commissione Affari Costituzionali del Senato boccia l'emendamento della Lega. De Luca chiede il rinvio delle elezioni, ma Giani dice no. La Lega ha ufficialmente finito le possibilità di tentare di introdurre il terzo mandato per i presidenti di Regione. La commissione Affari Costituzionali del Senato ha respinto l'emendamento del Carroccio sull' adeguamento del numero dei consiglieri e degli assessori regionali. L'emendamento, presentato per la quinta volta, ha ricevuto 15 no, 5 sì (tre della Lega, uno di Italia Viva e uno rappresentante delle autonomie) e 2 astenuti (Alberto Balboni, presidente di commissione e Domenico Matera, entrambi di Fratelli d'Italia).

Stop al terzo mandato per De Luca: ecco le motivazioni della Consulta - Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, incluso Vincenzo De Luca, è diventato immediatamente operativo.

