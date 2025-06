Terzo mandato bocciato emendamento Lega in Senato

Il tentativo della Lega di introdurre il terzo mandato per i governatori è stato respinto in Senato, segnando un importante capitolo nel dibattito politico. La bocciatura dell’emendamento, che avrebbe potuto cambiare le regole del gioco regionale, riflette le complessità e le tensioni all’interno del panorama istituzionale italiano. Ma quale sarà il futuro delle riforme e delle leadership regionali? Solo il tempo potrà dirlo.

(Adnkronos) – L’emendamento sul terzo mandato per i governatori, presentato dalla Lega in Senato al ddl in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali all’esame della commissione Affari costituzionali del Senato, è stato bocciato. Il governo si era rimesso al parere della Commissione. Alla fine, a quanto si apprende, sono stati 15 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

