Terzo mandato bocciato emendamento Lega al Senato Calderoli | Amarezza

Il recente voto del Senato ha segnato una battuta d’arresto per la Lega, con l’emendamento sul terzo mandato ai governatori bocciato e un clima di amarezza tra i sostenitori. Questa decisione, presa durante l’esame del ddl sulla riforma del numero di consiglieri e assessori regionali, evidenzia le complesse dinamiche politiche e le sfide ancora aperte nel panorama regionale italiano. La partita è tutt’altro che chiusa, e gli sviluppi futuri promettono nuovi colpi di scena.

Bocciato al Senato l’emendamento della Lega sul terzo mandato per i governatori, presentato al ddl in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali, all’esame della commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama. Il governo si era rimesso al parere della Commissione. Alla fine, secondo quanto si apprende, sono stati 15 i voti contrari, cinque quelli favorevoli (tre della Lega oltre a quelli di Autonomia e IV) e due gli astenuti (Alberto Balboni e Domenico Matera di Fratelli d’Italia). Terzo mandato, Calderoli: “Posizione Lega evidente, amarezza per ennesima bocciatura”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terzo mandato, bocciato emendamento Lega al Senato. Calderoli: “Amarezza”

