Terzo Mandato affossato il colpo di grazia a De Luca arriva dal Sannio

Il Sannio si erge ancora una volta a protagonista della scena politica italiana, segnando il definitivo fallimento del terzo mandato per Vincenzo De Luca. L’emendamento della Lega, volto a riaprire le porte alla sua ricandidatura in Campania, è stato infatti bocciato al Senato grazie all’astensione strategica di Domenico Matera di Fratelli d’Italia. Una mossa che, oltre a chiudere un capitolo, apre nuovi scenari per il futuro politico regionale e nazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il terzo mandato per i governatori regionali non passerà . In Commissione Affari Costituzionali al Senato è stato infatti bocciato l’emendamento presentato dalla Lega, che avrebbe aperto la strada a una possibile ricandidatura di Vincenzo De Luca in Campania. Decisivo, in questa partita tutta politica, è stato il voto — o meglio, l’astensione — del senatore Domenico Matera, esponente sannita di Fratelli d’Italia. L’emendamento ha ottenuto solo 5 voti favorevoli: quelli della Lega, di Italia Viva e del rappresentante del gruppo delle Autonomie. Contrari in 15, mentre si sono astenuti due senatori di Fratelli d’Italia, tra cui il presidente della Commissione, Alberto Balboni, e appunto Domenico Matera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Terzo Mandato affossato, il colpo di grazia a De Luca arriva dal Sannio

