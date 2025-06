Terzo mandato a fine corsa Ora si apre ‘vera’ partita Regionali

Il dibattito sul terzo mandato regionale si avvia alla conclusione, mentre si apre una nuova fase con le elezioni in vista. La bocciatura dell’emendamento leghista segna un capitolo importante nella storia politica italiana, coinvolgendo partiti e governatori. Ora, la partita regionale si prepara a entrare nel vivo: cosa ci riserverà questa sfida tra tradizione e innovazione? La risposta si trova nelle prossime mosse di un sistema sempre più complesso e affascinante.

Roma, 26 giu. (askanews) – La parola fine la mettono di buon mattino i senatori della commissione Affari costituzionali del Senato. La bocciatura dell’emendamento leghista che prevedeva la possibilità di un terzo mandato per i presidenti di Regione è l’ultimo capitolo di una saga politico-parlamentare che ha avuto come protagonisti i partiti della maggioranza e come diretti interessati i governatori, a cominciare da quelli dei territori coinvolti dalle prossime elezioni. Due in particolare: Vincenzo De Luca in Campania e Luca Zaia in Veneto. E’ stato proprio in nome del ‘doge’ (che in realtà nel caso sarebbe stato al suo quarto giro di corsa) che il Carroccio ha deciso di issare la sua bandiera pur nella consapevolezza di una bocciatura diventata ormai inevitabile, visto che dopo il reiterato no di Forza Italia anche i meloniani – che pure avevano aperto – si sono dovuti sfilare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it