Terrore sul volo con oltre 150 persone a bordo fumo e fuoco | panico

Ancora paura nei cieli. Nella mattinata di mercoledì 25 giugno, un volo è stato costretto a rientrare in aeroporto pochi istanti dopo il decollo, a causa di una preoccupante anomalia tecnica al motore. L’intervento immediato del pilota ha evitato il peggio, ma per oltre 150 passeggeri è stata una scena da incubo, con fumo e fiammate visibili già dai primi minuti in volo. Il fatto è accaduto sopra i cieli del Nevada, e più precisamente subito dopo il decollo dall’aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas. Il volo in questione, il 1665 della compagnia American Airlines, era diretto a Charlotte, in Carolina del Nord. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it