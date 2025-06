Terribile schianto in galleria | diverse auto coinvolte è tragedia sulla strada | 44enne morto

Un terribile incidente sulla Variante Aurelia ha sconvolto il primo pomeriggio, provocando la tragica perdita di un uomo di 44 anni e paralizzando il traffico. Quattro veicoli coinvolti in un violentissimo schianto in prossimità della galleria Marinasco hanno reso questa giornata drammatica. La scena, ancora sotto shock, ci ricorda quanto la strada possa essere imprevedibile e pericolosa: la sicurezza deve essere sempre la nostra priorità .

Un violentissimo incidente ha sconvolto il primo pomeriggio di oggi lungo la Variante Aurelia, provocando la morte di un uomo di 44 anni e paralizzando completamente la circolazione. L’impatto, avvenuto poco dopo le 14, si è verificato in prossimità dell’uscita della galleria Marinasco, in direzione San Benedetto, e ha coinvolto quattro veicoli. Oltre alla vittima, altre tre persone sono rimaste ferite: una di loro è stata trasportata in codice rosso nella shock room dell’ospedale Sant’Andrea. Le condizioni degli altri coinvolti, fortunatamente, non sarebbero gravi. Sul luogo della tragedia sono subito intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

