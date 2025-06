Terribile incidente a Piverone | scontro tra auto e scooter morto il centauro Giorgio Cillo di Viverone

Un tragico incidente a Piverone ha scosso la comunità: uno scontro tra auto e scooter si è concluso con la perdita del centauro Giorgio Cillo, 77 anni, noto pescatore e appassionato di fauna ittica nel lago di Viverone. La sua scomparsa rappresenta un dolore profondo per amici e familiari. La comunità si unisce nel ricordo di una vita dedicata alla natura e alla condivisione.

Giorgio Cillo, 77enne pensionato di Viverone (Biella) e conosciuto in zona soprattutto per la sua attività di pescatore ma anche per il ripopolamento della fauna ittica nel lago (per cui collaborava con la locale amministrazione comunale), è morto nella serata di ieri, mercoledì 25 giugno 2025. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: giorgio - morto - cillo - viverone

Addio a Giorgio Teruzzi. È morto il papà di Ciro primo fossile di dinosauro - Addio a Giorgio Teruzzi, il paleontologo che ha lasciato un'impronta indelebile nella scienza e nel cuore di Concorezzo.

Viverone: addio a Giorgio Cillo, lo storico factotum della pesca nel lago; Terribile incidente: scontro tra auto e scooter, morto il centauro.

Terribile incidente a Piverone: scontro tra auto e scooter, morto Giorgio Cillo di Viverone - Giorgio Cillo, 77enne pensionato di Viverone (Biella) e conosciuto in zona soprattutto per la sua attività di pescatore ma anche per il ripopolamento della fauna ittica nel lago (per cui collaborava c ... Segnala torinotoday.it