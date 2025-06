Terremoto tra i Colli Piacentini | la grande cantina sociale di Vicobarone annuncia l’uscita dal consorzio

Un terremoto scuote i colli piacentini: la Grande Cantina Sociale di Vicobarone annuncia l’uscita dal consorzio, segnando una svolta inattesa per il settore. Non sarà la prima cantina a fare questa scelta, ma ora cresce il timore che si possa mettere in discussione la rappresentatività dell’ente di tutela. Una decisione che potrebbe ridisegnare il futuro della viticoltura locale, sollevando domande cruciali sulla coesione e la governance del settore.

Non sarebbe la prima cantina a sfilarsi. E adesso è a rischio la rappresentatività dell'ente di tutela.

