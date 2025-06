Terni Volley Academy la Serie A torna in città dopo 45 anni | Inseguiamo il sogno della Superlega

Terni Volley Academy riporta la Serie A nella città dopo 45 anni, alimentando il sogno della Superlega. Un drago verde su sfondo rosso, simbolo di identità e forza, si erge con orgoglio. Oggi, nel cuore del PalaTerni, la società si presenta ufficialmente, segnando un nuovo capitolo. A partire dal 18 agosto, i giovani di mister Giombini inizieranno un percorso emozionante verso l'élite del volley italiano, un'avventura che promette grandi emozioni e successi.

Un drago verde su sfondo rosso come stemma identitario. La società Terni Volley Academy si è ufficialmente presentata nel corso del pomeriggio di oggi – giovedì 26 giugno – presso la sala conferenze del PalaTerni. A partire dal prossimo 18 agosto i ragazzi di mister Leondino Giombini inizieranno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Terni Volley Academy, grande pallavolo e fucina di futuri campioni; La grande pallavolo torna nella Conca: la Terni Volley Academy si presenta, giocherà in Serie A3; Al palaTerni arriva la pallavolo di serie A maschile con la 'Terni Volley Academy Unicusano'.

