Terni musica d’autore e solidarietà | all’Anfiteatro il concerto-evento ‘Corde’

Preparati a vivere una serata di musica e solidarietà all’Anfiteatro Romano di Terni! Venerdì 27 giugno alle ore 21, l’evento ‘Corde’ promette emozioni uniche, unendo artisti e cuore in nome della beneficenza. Organizzato dall’associazione Manulaeta con il supporto del Progetto Spes, questo concerto speciale mira a donare un letto elettrico al reparto pediatrico. Unisciti a noi e fai la differenza: ogni nota può cambiare una vita.

Un concerto-evento denominato ‘Corde’ è in programma venerdì 27 giugno (ore 21) all’Anfiteatro Romano. Ad organizzare la serata l’associazione Manulaeta, in collaborazione con il Progetto Spes. L’obiettivo degli organizzatori è acquistare un letto elettrico da destinare al reparto pediatrico. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: anfiteatro - concerto - evento - corde

