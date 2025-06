Terni in Prefettura insediato l’Osservatorio provinciale per la salute e sicurezza sul lavoro

Oggi, a Terni, si è ufficialmente insediato l’Osservatorio provinciale per la salute e sicurezza sul lavoro, un passo fondamentale per rafforzare le misure di prevenzione e tutela dei lavoratori. Coordinato dal Prefetto Antonietta Orlando, questo nuovo organismo mira a promuovere un ambiente lavorativo più sicuro e consapevole. Un impegno concreto verso una cultura della sicurezza che coinvolge tutti i soggetti del territorio.

Il Prefetto di Terni Antonietta Orlando ha coordinato, oggi giovedì 26 giugno, la riunione di insediamento dell’Osservatorio provinciale sicurezza sul lavoro, istituito ai sensi dell’art. 2 del “Protocollo d’intesa per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro” siglato in Prefettura il 22. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

