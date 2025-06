Terni il Prefetto Antonietta Orlando in visita al Comando dei Vigili del Fuoco

Mercoledì 25 giugno, Terni ha accolto con entusiasmo la visita del Prefetto Antonietta Orlando al Comando dei Vigili del Fuoco. Un momento di incontro e confronto tra istituzioni, volto a rafforzare il legame tra autorità e corpo di emergenza. L’iniziativa sottolinea l’importanza della collaborazione per garantire sicurezza e prontitudine sul territorio umbro, testimonianza dell’impegno condiviso verso una comunità più sicura e coesa.

Nella mattinata di mercoledì 25 giugno, il Prefetto di Terni, Antonietta Orlando, ha fatto visita al Comando dei Vigili del Fuoco. Ad accoglierla erano presenti il direttore regionale dei Vigili del Fuoco dell’Umbria, Marisa Cesario, accompagnata dal comandante dei Vigili del Fuoco di Perugia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

