Terni festa per centinaia di bambini alla Passeggiata | Occasione per condividere valori e costruire relazioni positive

Una festa che unisce sorrisi, allegria e valori condivisi: i Giardini della Passeggiata sono diventati il palcoscenico di un evento speciale per centinaia di bambini della diocesi di Terni, Narni e Amelia. Un momento di pura gioia e crescita personale, dove le relazioni si rafforzano e le tradizioni si rinnovano. La giornata si è rivelata un grande successo, lasciando ricordi indelebili nei cuori di tutti i partecipanti.

Un momento di condivisione molto atteso per tutte le belle realtĂ parrocchiali della Diocesi di Terni, Narni ed Amelia. I giardini della Passeggiata hanno infatti ospitato stamattina – giovedĂŹ 26 giugno - i ‘PlayGrest’ ossia la giornata dove confluiscono animatori e bambini che partecipano ai. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

