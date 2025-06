Ternana sull’orlo del baratro ore di passione Scadenze da rispettare e debiti da onorare

La Ternana si trova sull’orlo del baratro, tra scadenze imminenti e debiti da saldare, con il tempo che stringe e l’ansia che cresce. I tifosi attendono con speranza segnali di svolta, mentre il Comune e il presidente Bandecchi cercano di trovare una via d’uscita in tempi strettissimi. Il primo luglio si avvicina, portando con sé una sfida cruciale: evitare il precipizio. Ma se pensiamo…

Si contano i giorni e le ore. I tifosi attendono schiarite e notizie positive sul fronte Ternana Calcio, pur consapevoli che la situazione è pesante e che c'è poco tempo a disposizione per sbrogliare l'intricata matassa su cui sta lavorando il sindaco Stefano Bandecchi con il proprio entourage. Il primo luglio è infatti dietro l'angolo, vedi scadenza federale da ottemperare per quasi un milione di euro. Ma è paura al massimo livello se si pensa a quella del primo agosto, vedi oltre un milione di euro e pericolo di cancellazione in caso di doppia inadempienza. Servono subito soldi. E tanti. A quelli necessari per le due scadenze, vanno aggiunti la situazione debitoria del club per alcuni milioni (sembra che alcuni creditori del territorio si siano già mossi per vie legali), i contratti di alcuni calciatori che vedono cifre senza dubbio di una categoria superiore (se non di serie A) e anche il non trascurabile fatto che occorre intervenire subito sul settore giovanile, che nella stagione appena conclusa ha avuto risultati eccellenti, frutto di un lavoro di anni.