Ternana evitare l’estromissione al campionato | interlocuzioni e penalizzazione sullo sfondo

La Ternana si gioca il futuro in un delicato equilibrio di interlocuzioni e penalizzazioni, con il rischio di essere estromessa dal campionato. Sindaco Stefano Bandecchi e assessore Marco Schenardi stanno mettendo in campo uno sforzo sinergico per scongiurare questa eventualità , lavorando senza sosta prima della decisiva scadenza di martedì 1 luglio. La posta in gioco è alta, e ogni momento conta per salvaguardare il prestigio e la continuità del club rossoverde.

Un lavoro sinergico per evitare l'estromissione al campionato della Ternana. Il sindaco Stefano Bandecchi e l'assessore allo sport Marco Schenardi stanno lavorando per evitare lo scenario più nefasto. Sullo sfondo la data di martedì 1 luglio. La società rossoverde infatti deve ottemperare alla.

Ternana, telecamere al Liberati: “Siamo intervenuti per evitare la disputa dei Play Off a porte chiuse” - Una decisione che ha sorpreso molti, ma che si inserisce in un contesto di sicurezza e rispetto delle norme.

