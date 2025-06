Tentato omicidio a colpi di accetta 31enne patteggia cinque anni

Una sera di settembre nel cuore di Niviano di Rivergaro si è trasformata in un incubo per una tragica aggressione con accetta. Il 31enne coinvolto, accusato di tentato omicidio, ha optato per un patteggiamento di cinque anni di reclusione. La vicenda, che ha sconvolto la comunità piacentina, evidenzia come i conflitti possano rapidamente degenerare in tragedie irreparabili. La storia testimonia la fragilità della pace sociale e il valore della giustizia.

Ha patteggiato cinque anni il 31enne accusato di tentato omicidio per aver colpito con un’accetta un conoscente durante una serata in compagnia. L’episodio era avvenuto nel settembre del 2024 nel centro di Niviano di Rivergaro. La vittima – un 43enne piacentino, insieme alla sua compagna – aveva. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

