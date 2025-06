Tentata rapina a una gioielleria di Mercogliano | due arresti e un' indagine ancora in corso

Una tentata rapina scuote Mercogliano: due arresti e un’indagine in corso, mentre le forze dell’ordine continuano a fare luce su questa vicenda che ha scosso la comunità. La Procura di Avellino annuncia misure tempestive, segnando un passo importante nella lotta contro la criminalità. Restate con noi per aggiornamenti esclusivi su questa vicenda complessa e in evoluzione, che coinvolge la sicurezza del territorio e la giustizia.

AVELLINO — La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ha reso noto che il personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa su conforme richiesta della Procura stessa dal Giudice per le Indagini. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: tentata - rapina - gioielleria - mercogliano

Napoli, tentata rapina nell'ufficio postale in via Caravaggio: banditi arrestati dalla polizia - Questa mattina, un tentativo di rapina ha scosso l'ufficio postale di Napoli in via Caravaggio. I banditi, prontamente arrestati dalla polizia di Stato, hanno tentato un blitz all'interno dell'agenzia, ma l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi.

Tentata rapina a una gioielleria di Mercogliano: due arresti e un'indagine ancora in corso; Tentata rapina ad una gioielleria di Mercogliano, arrestati i presunti autori. –; Ladri gli puntano un fucile contro, ma riesce a sventare la rapina in gioielleria.

Mercogliano, tentata rapina ai danni di una gioielleria.Misura cautelare nei confronti di due persone - & Personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha dato esecuzione ad un'Ordinanza applicativa di Misura coercitiva, emessa dai Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellin ... Come scrive tusinatinitaly.it

Mercogliano, rapina a mano armata in gioielleria: ma il colpo fallisce - MSN - Sventata una rapina in una gioielleria di Torrette di Mercogliano. Riporta msn.com