TennisMania intervista Sara Errani!

Preparati a vivere un’emozione unica con TennisMania! Questa sera, alle 19, abbiamo il piacere di ospitare una vera leggenda vivente del tennis italiano: Sara Errani. Con la sua determinazione e talento, è stata una delle protagoniste più brillanti del circuito internazionale. Non perdere l’appuntamento per scoprire i segreti di una carriera straordinaria e immergerti nel mondo di questa campionessa. Ti aspettiamo in diretta!

L’ospite speciale della nuova puntata è una delle teste più brillanti del circuito, pound for pound. È la racchetta più universale del tennis italiano di sempre. Vi aspettiamo in diretta alle ore 19 per l’incontro di TennisMania con Sara Errani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - TennisMania intervista Sara Errani!

