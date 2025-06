Tennis tavolo San Miniato una stagione con il segno più | Ricca di soddisfazioni E contiamo di crescere

La società di tennis tavolo di San Miniato si mostra orgogliosa della stagione appena conclusa, ricca di soddisfazioni, ottimi risultati e giovani promesse che si avvicinano sempre di più al nostro sport. Con entusiasmo e determinazione, guardiamo al futuro, certi che con impegno e passione riusciremo a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi. È il momento di ricaricare le energie e prepararsi a una nuova stagione all'insegna della crescita e del successo!

