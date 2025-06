Tengono illegalmente in giardino 20 tartarughe protette | denunciati due anziani

Due anziani residenti a Mezzojuso sono stati denunciati dai carabinieri per aver illegalmente detenuto nel loro giardino una ventina di tartarughe protette, prive di autorizzazione CITES. Un episodio che mette in luce l'importanza di rispettare le normative sulla tutela della fauna selvatica, salvaguardando così un patrimonio naturale prezioso e fragile. La tutela ambientale è un impegno di tutti: scopriamo come possiamo fare la differenza.

Tenevano in giardino una ventina di tartarughe protette senza alcuna autorizzazione, per questo i carabinieri della Stazione di Mezzojuso hanno denunciato un uomo e una donna, di 80 e 70 anni, residenti nello stesso comune, per detenzione di esemplari protetti in assenza di documentazione Cites. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: giardino - tartarughe - protette - tengono

Tiene in giardino tartarughe protette, le guardie zoofile le sequestrano - RomaToday - Teneva in giardino, nel suo appartamento ai Castelli Romani, tre esemplari di tartarughe di terra protette, appartenenti alla specie Testudo hermann. Lo riporta romatoday.it

Tartarughe rare sequestrate: blitz dei carabinieri in casa a Alice Castello - Operazione dei carabinieri a Alice Castello: scoperto zoo domestico illegale con specie protette, denunce e sequestro di tredici tartarughe tutelate dalla Convenzione di Washington ... Da giornalelavoce.it