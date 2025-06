Temporali e forti raffiche in serata | è allerta meteo

Giovedì sera si preannunciano intenseperturbazioni con temporali e raffiche di vento che coinvolgeranno tutta la regione, secondo l’allerta meteo della Protezione Civile. La situazione, prevista dalle 20 di questa sera fino alle prime ore di domani, richiede massima attenzione e precauzioni. Rimanete aggiornati e preparatevi ad affrontare eventuali disagi: la sicurezza viene prima di tutto.

Forti temporali e raffiche di vento in tutta la regione a partire dalle 20 di stasera, giovedì 26 giugno. Lo prevede l'allerta meteo diramata dalla protezione civile, in un arco di tempo che va dalla prima serata odierna alle quattro del mattino di domani. Previsioni meteo Giovedì sera un. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

