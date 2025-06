Temperature in aumento nel Mediterraneo | +5 gradi

Negli ultimi giorni, in alcune aree del Mediterraneo, la temperatura dell'acqua ha superato i valori medi di ben 5 gradi, segnando un'ondata di caldo anomalo e senza precedenti. Le mappe del Copernicus Marine Service evidenziano come il rosso scuro domini ormai le acque, mostrando un Mediterraneo più caldo che mai. Questa situazione preoccupa per le implicazioni climatiche e ambientali in atto, richiedendo un'attenzione urgente e una riflessione sui nostri comportamenti e politiche future.

È in corso un’ondata di caldo anomalo, e lo si percepisce dalle temperature altissime. Così, solo alla terza settimana di giugno, le mappe sviluppate dal servizio satellitare europeo di Copernicus Marine Service (CMEMS), mostrano che il colore predominante è il rosso scuro, simbolo dell’elevata temperatura delle acque del Mediterraneo. Mediterraneo, temperature dell’acqua sopra la media. Negli ultimi giorni in alcune aree la temperatura ha registrato +5° gradi rispetto alla media stagionale. Le zone più colpite dall’ondata di caldo ci sono il Mar Tirreno, in generale il bacino del Mediterraneo orientale e il Mar delle Baleari; temperature da record anche nel Sud della Sardegna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Temperature in aumento nel Mediterraneo: +5 gradi

