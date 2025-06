Telefono in auto la multa è salatissima anche se sei fermo

Utilizzare il telefono in auto può sembrare innocuo, ma le nuove regole del Codice della Strada sono chiare: nessuna tolleranza, anche se sei fermo. La multa 232 euro rappresenta un deterrente severo per chi mette a rischio la propria sicurezza e quella degli altri. È fondamentale conoscere e rispettare queste norme per evitare sanzioni salate e guidare responsabilmente. Scopriamo cosa dice la legge e come proteggersi da queste multe elevate.

Nessuna tolleranza per chi utilizza il telefono in auto. Si può essere multati anche in questo caso. E’ pericoloso sempre E’ stata una delle novità più discusse e con maggiori effetti del nuovo Codice della Strada, in vigore in Italia dallo scorso 14 dicembre, che ha azzerato ogni tolleranza nei confronti di coloro che vengono. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Telefono in auto, la multa è salatissima anche se sei fermo

