Telecamere potenziate con l’IA in viale Monza | multata l’agenzia che le ha installate Quali regole ha violato

In un mondo sempre più interconnesso, l’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi di sorveglianza solleva importanti questioni legali ed etiche. Recentemente, a Milano, le telecamere potenziate con IA installate in viale Monza sono state multate, suscitando dubbi sulle normative violate dall’agenzia. Quali regole sono state infrante? Scopriamolo insieme, perché la tecnologia deve rispettare sempre i limiti stabiliti dalla legge.

Milano, 26 giugno 2025 – “I risultati ottenuti da questo test hanno dimostrato che il modello implementato è efficace nel conteggio e classificazione dei flussi veicolari, assicurando al contempo il rispetto dei requisiti di privacy indispensabili per il trattamento dei dati”. Così recitava, nel febbraio del 2024, una nota di Amat che dava conto di una sperimentazione con telecamere “potenziate” dall’intelligenza artificiale installate in viale Monza e in via Tommaso Pini (dove ha sede la società) per mappare anche i flussi di pedoni e veicoli privi di targa come bici e monopattini. Ora si scopre, però, che il progetto è finito sotto la lente del Garante della privacy e che, a valle degli accertamenti e del’interlocuzione con l’Agenzia mobilità ambiente e territorio del Comune, l’authority ha comminato una multa da 9mila eur o proprio per la violazione di alcuni articoli del Regolamento generale sulla protezione dei dati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Telecamere potenziate con l’IA in viale Monza: multata l’agenzia che le ha installate. Quali regole ha violato

In questa notizia si parla di: telecamere - potenziate - viale - monza

#Monzanews ?Sono terminate le operazioni di pulitura sull’#Arengario in piazza Roma, affidate a una società specializzata lo scorso sabato #24maggio, quando il monumento era stato imbrattato di scritte contro la presenza di militari in città. Per salvagua Vai su Facebook

Telecamere potenziate con l’IA in viale Monza: multata l’agenzia che le ha installate. Quali regole ha violato; A Giussano arrivano nuove telecamere: 5 postazioni di videosorveglianza; Il grande fratello a Lissone. La sicurezza a 360 gradi. Altre 12 telecamere in arrivo.

Monza: obiettivo videosorveglianza totale. Quante telecamere saranno attive entro il 2025 - Il Giorno - Ne furono progettate 6 alla Boscherona, 4 in viale Libertà, 4 in via ... Secondo ilgiorno.it

Lissone potenzia la videosorveglianza. E conferma il sistema di lettura targhe all’israeliana - Aumentata la dotazione tecnologica, gli occhi elettronici verranno installati in tre diversi punti: via Catalani, via Mascagni e viale della Repubblica all’altezza di via Nobel ... Secondo msn.com