Telecamere e porte blindate per proteggere un fortino dello spaccio due pusher arrestati

In un quartiere di Catania, dove la vigilanza è fondamentale, le forze dell’ordine hanno smantellato un vero e proprio fortino dello spaccio, arrestando due pusher. Grazie a telecamere di sorveglianza e porte blindate, i sospetti si erano protetti con sistemi di sicurezza all’avanguardia. La scoperta dimostra come tecnologia e determinazione possano fare la differenza nella lotta alla criminalità, portando alla luce un insospettabile scenario di illegalità nascosto dietro una facciata di sicurezza.

Gli agenti della della sezione antidroga della squadra mobile di Catania hanno perquisito un immobile sospetto nel quartiere di San Cristoforo, in cui anche in passato sono state compiute operazioni antidroga. Il locale in questione, peraltro, era protetto da porte blindate e da un complesso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: porte - blindate - telecamere - proteggere

Entra in casa con grimaldelli e cifratore per porte blindate: dopo cinque anni di razzie in appartamento ha un volto il ladro seriale - Dopo cinque anni di frequenti razzie in appartamento, un ladro seriale con abilità nel forzare porte blindate e cifrare serrature elettroniche è stato finalmente smascherato.

Telecamere e porte blindate per proteggere un fortino dello spaccio, due pusher arrestati; Furti estivi: come proteggere la propria casa con antifurti e soluzioni domotiche; Bonus Sicurezza 2025 per proteggere la casa da furti e intrusioni: come richiederlo.

Porte blindate, telecamere e allarme - Il Resto del Carlino - Non pubblicare le foto delle vacanze sui social. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Porte blindate, guida alla scelta - Edilportale - 19/04/2018 – La porta d’ingresso rappresenta la prima ‘barriera’ per proteggere la propria abitazione dai furti. Riporta edilportale.com