Tel Aviv i familiari degli ostaggi detenuti a Gaza ancora contro il governo

Le tensioni a Tel Aviv raggiungono nuovi livelli mentre le famiglie degli ostaggi israeliani a Gaza scendono in piazza, chiedendo con urgenza l’intervento internazionale. Con lo sguardo rivolto agli Stati Uniti, sperano che Trump faccia pressione sul governo israeliano per fermare il conflitto e salvare i propri cari. Una protesta che evidenzia il dramma umano dietro le notizie di guerra, ricordandoci quanto sia fragile la pace in questa regione martoriata.

In Israele le famiglie degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza hanno nuovamente manifestato contro il governo. In particolare, durante un sit-in a Tel Aviv, hanno chiesto al presidente degli Stati Uniti Trump di fare pressione sul governo israeliano affinché accetti un accordo di cessate il fuoco e ponga fine alla guerra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tel Aviv, i familiari degli ostaggi detenuti a Gaza ancora contro il governo

