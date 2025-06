Taser alla polizia locale | dopo Treviso via libera anche a Oderzo

L'uso del taser al servizio della polizia locale sta facendo discutere e diventa sempre più realtà nelle nostre città. Dopo Treviso, che voterà questa sera, 26 giugno, per l'approvazione, Oderzo si è già mossa con un ok ufficiale da parte della Giunta. È il segno di una nuova frontiera nella sicurezza urbana, ma quali implicazioni comporta questa scelta? Scopriamo insieme cosa cambia per cittadini e forze dell’ordine.

Treviso voterà questa sera, 26 giugno, in consiglio comunale l'approvazione del taser alla polizia locale. Oderzo, invece, si è già presa avanti. La Giunta guidata dal sindaco Maria Scardellato ha dato il via libera in questi giorni all'acquisto dello storditore elettrico che sarà a disposizione. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

