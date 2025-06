Tari più salata nel campo largo c' è chi dice no | Così non va non è tutta un' altra storia

Dopo l’approvazione delle tariffe della Tari per il 2025, tre consiglieri di maggioranza hanno alzato la voce: Pasquale Cataneo di Italia del Meridione, Mino Di Chiara (Psi) e l’indipendente Antonio. La loro opposizione all’aumento salato nel campo largo C è una testimonianza di come le decisioni sulla gestione dei rifiuti possano dividere anche le forze politiche. È il momento di approfondire le ragioni di questa crescente insoddisfazione.

“Non siamo d’accordo con questo ulteriore aumento della Tari”. Ad affermarlo a chiare lettere, all’indomani dell’approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti 2025, sono tre consiglieri di maggioranza: Pasquale Cataneo di Italia del Meridione, Mino Di Chiara (Psi) e l’indipendente Antonio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

