Tardozzi sa cose su Rossi e Marquez a Sepang | Dietro c'è molto altro che non è di dominio pubblico

A distanza di un decennio dall'incidente che segnò la rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez a Sepang, le rivelazioni di Davide Tardozzi aprono nuovi scenari sulla verità nascosta dietro quella storica stagione. Con dettagli di dominio pubblico e altre rivelazioni inedite, si torna a parlare di un episodio che ha segnato la MotoGP per sempre. Scopriamo insieme cosa potrebbe cambiare la versione del team manager Ducati.

A distanza di 10 anni dal famoso incidente tra Valentino Rossi e Marc Marquez a Sepang in Malesia, che costò il Mondiale della MotoGP al campione romagnolo, il team manager della Ducati Davide Tardozzi fa capire di sapere cose che potrebbero riscrivere tutta la storia: "Dietro c'è molto altro.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

