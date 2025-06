‘Tapas in Costa’ | cibo e musica a sostegno di Emergency

Prelibatezze e musica animano le serate di “Tapas in Costa”, l'evento estivo che unisce gusto e solidarietà a sostegno di Emergency. Ogni giovedì, via Costa si trasforma in un vivace punto di ritrovo tra sapori e ritmo, offrendo un’esperienza unica tra i locali Burgerito, Alsir e Beer Street. Non perdere l’occasione di gustare tre tapas e tre drink per soli 15 euro, contribuendo a una causa importante, mentre le note sotto le stelle rendono questa movida estiva indimenticabile.

Prove di movida estiva in salsa forlimpopolese. Tutti i giovedì di questa che si preannuncia una torrida estate, via Costa sarà la meta di una piacevole passeggiata arricchita dalla bontà dei prodotti di tre locali che affacciano sulla via Burgerito, l’Alsir e Beer Street. L’iniziativa si intitola ‘Tapas in Costa’ e prevede che, a partire dalle 19, con un contributo di 15 euro si abbiano tre drink e tre tapas, mentre lungo la via risuoneranno le note con il concerto live dei Matabicho. L’iniziativa ha anche una valenza sociale. "Non dimentichiamo che, altrove, il rumore non è quello della musica - spiegano gli organizzatori -, ma quello della guerra, della paura, dell’ingiustizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Tapas in Costa’: cibo e musica a sostegno di Emergency

